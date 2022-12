États-Unis : George Santos, le républicain élu député à l’aide d’un CV falsifié

«Mes péchés tiennent au fait que j’ai embelli mon CV. Je suis désolé». George Santos récite ainsi son acte de contrition dans les colonnes du quotidien américain The New York Post ce lundi 26 décembre. C’est que le député américain, élu membre du Congrès de l’État de New York à la suite des élections de mi-mandat de novembre 2022, est dans l’œil du cyclone aux États-Unis.

En cause : son CV, dûment falsifié durant sa campagne, et démonté point par point à la suite d’une enquête du New York Times publiée le 19 décembre. L’annonce de ces mensonges a fait grand bruit dans la presse américaine, conduisant son adversaire à réclamer sa démission avant même son investiture.