Ethiopie : ce que l’on sait des horreurs commises depuis le début du conflit au Tigré

Un rapport conjoint de la Commission éthiopienne des droits de l’homme et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme lève le voile sur les exécutions, viols, tortures commis par les belligérants.

Elle est à la fois une déflagration majeure qui pourrait redessiner l’Ethiopie de demain et l’une des plus grandes catastrophes humanitaires de ces dernières années. La guerre fratricide du Tigré continue pourtant de se jouer loin des projecteurs, dans le nord du pays de 110 millions d’habitants, entre le gouvernement éthiopien et les Forces de défense tigréennes (TDF).

Depuis le 4 novembre 2020, date du déclenchement du conflit, un large écran de fumée recouvre le Tigré. Le régime strict de coupure des télécommunications imposé à la province obstrue la vue des observateurs, qui en sont le plus souvent tenus physiquement éloignés. Lorsque, difficilement, des faits s’en dégagent, ils sont systématiquement niés, détournés, déformés par une intense guerre de propagande.

Il est aisé pour les armées de propagandistes, souvent issues des diasporas éthiopiennes, de faire courir rumeurs et accusations, notamment de « génocide », dont chaque communauté prétend être victime depuis le début du conflit, au risque d’exacerber dangereusement les tensions interethniques.

Combien d’Ethiopiens ont été victimes de la guerre ? Des milliers ? Des dizaines voire des centaines de milliers ? Si aucun bilan ni même aucune estimation n’ont été réellement avancés quant aux vies perdues et à l’étendue des dégâts causés par le conflit au Tigré, plusieurs rapports permettent de lever le voile sur les exactions commises.