Ethiopie : les réfugiés érythréens désespèrent de quitter le Tigré en guerre

Ce jour-là, Simon Fikadu s’était levé avant l’aube pour rejoindre le convoi qui allait quitter le camp de réfugiés érythréens de Mai Aini, dans la région éthiopienne en guerre du Tigré (nord), où il vivait depuis sept ans avec sa famille. Une délégation de responsables emmenait une vingtaine de réfugiés à plus de 100 km au sud, à Dabat, pour visiter un site susceptible de devenir un nouveau camp – plus sûr que Mai Aini, où les combats se rapprochaient.

Le convoi venait de sortir du camp lorsque Simon entendit les premiers tirs. Bientôt, le crépitement allait encercler Mai Aini, où sa femme et ses trois enfants étaient encore assoupis. Pendant quatre heures, Simon appela frénétiquement ses proches, qui devaient hurler pour couvrir le fracas des balles et des tirs d’artillerie.

Ces combats du 13 juillet illustrent une nouvelle fois les conséquences désastreuses de la guerre au Tigré sur les milliers d’Erythréens qui depuis une vingtaine d’années y ont trouvé refuge. Mais depuis novembre, les rebelles de l’ancien parti au pouvoir dans la région, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), combattent l’armée fédérale éthiopienne et ses alliés, dont l’armée érythréenne.

Très vite, les réfugiés ont été pris pour cible : les deux camps les plus proches de la frontière érythréenne, Hitsats et Shimelba, ont été pillés puis détruits, des milliers de leurs habitants se sont évaporés.