Euro 2020 : Le clan Eriksen donne des nouvelles après son malaise

Dans un entretien pour le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l’agent de Christian Eriksen a pris la parole pour donner des informations rassurantes : «On s’est eu hier matin au téléphone, il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l’ai trouvé bien. Nous voulons savoir ce qui est arrivé, lui aussi : les médecins lui font des examens approfondis, on verra avec le temps.»

Son représentant raconte que le joueur de l’Inter Milan a été particulièrement touché par les messages de soutien venus du monde entier : «Il était heureux parce qu’il a compris à quel point on l’aime. Des messages lui sont parvenus du monde entier : non seulement ses coéquipiers qu’il a reçus sur Whatsapp, mais aussi les fans. Christian n’abandonne pas. Lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde. La moitié du monde nous a contactés, tout le monde s’inquiétait. Maintenant, il n’a plus qu’à se reposer, avec lui sa femme et ses parents. Demain (ce lundi) aussi, il restera sous observation, peut-être même mardi. Mais en tout cas il veut encourager ses coéquipiers face à la Belgique.»