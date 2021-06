Euro 2021 : Kylian Mbappé, le maudit de Bucarest

Il n’a pas marqué pendant le tournoi et a raté le penalty fatidique face à la Suisse en huitième de finale. L’attaquant n’a pourtant pas démérité pendant cet Euro 2021 où il a découvert l’échec avec les Bleus. Par une nuit folle comme le football en propose parfois, le sol de Bucarest se dérobe sous les pieds de Kylian Mbappé. Incrédule, l’attaquant des Bleus jette un œil vers l’arbitre. Un instant, il croit à une seconde chance. Peut-être que Yann Sommer a bougé de sa ligne avant son tir au but, peut-être que monsieur Rapallini va le donner à retirer. Mais non. L’arbitre assistant valide la décision. La France est bien éliminée par la Suisse (3-3, 4-5 aux t.a.b.) au bout d’un improbable huitième de finale lors de cet Euro 2021.

Figé dans la surface de réparation, le Parisien est seul. Très seul même. Ses coéquipiers n’ont pas la présence d’esprit de tout de suite venir le consoler. Eux aussi sont occupés avec leur propre tristesse. Forfait pour cette rencontre, Lucas Digne finit par venir aux nouvelles. De loin, on imagine les mots simples qui se veulent réconfortants mais ne cautérisent pas grand-chose à vif.

Dans une séance de « pénos », celui qui s’avance comme un cinquième tireur sait qu’il a souvent pour les siens le paradis ou l’enfer au bout de son pied. A 22 ans, Mbappé est du genre à demander et à prendre les responsabilités. Certains lui reprochent de trop bien connaître sa valeur et de ne pas assez mimer les faux modestes. Karim Benzema et Antoine Griezmann sortis, il s’est senti le devoir de lever le doigt pour tirer en dernier. On connaît la suite.