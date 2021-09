Europe : le ratio fou du camerounais Choupo-Moting !

Auteur d’un doublé contre le Dynamo Kiev (5-0) en Ligue des Champions ce mercredi, ses 12e et 13e buts de la saison en 9 matchs, Robert Lewandowski attire toute la lumière chez les attaquants du Bayern Munich. Dans son ombre, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans, 1 apparition et 1 but LdC cette saison) n’en sort pas si mal non plus.

Buteur à la 87e minute ce mercredi, huit minutes après son entrée à la place du Polonais, l’ancien Parisien endosse un rôle de « supersub » à la perfection : avec 7 buts en 187 minutes de jeu (8 apparitions pour une seule titularisation), l’international camerounais affiche un ratio infernal d’une réalisation toutes les 27 minutes en moyenne ! Personne ne fait mieux en Europe… A titre de comparaison, Lewandowski marque un but toutes les 57 minutes.