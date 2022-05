Examens session 2022 : les épreuves écrites du baccalauréat STT débutent ce 23 mai

Les candidats au baccalauréat filière des Sciences et technologies du tertiaire sont face aux épreuves écrites depuis ce matin. La phase écrite des examens qui débute ce 23 mai 2022 dans les spécialités Sciences économiques et sociales, Fiscalité et informatique de gestion, Comptabilité et gestion, Action et communication commerciales, Action et communication administratives et Economie sociale et familiale, va s’achever lundi 30 mai 2022 à 16H00. Du mardi 1er juin, au samedi 04 juin 2022, les candidats affronteront les épreuves professionnelles pratiques.