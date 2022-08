Face au trafic, une Agence africaine de médicaments

Antibiotiques, antidouleurs, traitements contre la diarrhée, contre le VIH et toutes sortes de maux, vendus en boîte ou à l’unité, sur les étals des marchés ou à même le sol, des « pharmacies par terre », comme on les appelle : la problématique des faux médicaments prend toujours plus d’ampleur en Afrique. Un fléau responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l’Organisation mondiale de la santé. D’après l’OMS, un médicament sur dix dans le monde est une contrefaçon. Sur le continent, les contrefaçons représenteraient plus de 50 % des médicaments vendus. Ces faux médicaments proviennent le plus souvent d’Asie, fabriqués en Chine, en Inde ou au Pakistan.