Fait divers : brulée par un conjoint infidèle

Jusqu’ à hier, 20 juillet, Elodie M. 33 ans, habitant Yassa (arrondissement de Douala III) était encore internée dans un centre de santé de ce quartier, recevant des soins pour des brûlures au second degré. Des dommages corporels graves à elle infligés une dizaine de jours plus tôt par son concubin, le prénommé Alain, 40 ans. Selon les informations obtenues par CT, l’atmosphère était plutôt tendue au sein du couple. L’homme réputé papillonner dans le quartier, voire ailleurs, était en même temps d’une jalousie maladie, soupçonnant sa compagne à tout bout de champ.

Le dimanche 11 juillet dernier, la tension atteint un véritable pic. Au terme d’une énième dispute, Alain va se saisir de ma marmite d’huile que sa concubine avait mise à chauffer pour sa cuisine et va en asperger la jeune femme. Elodie est alors grièvement touchée et hurle de douleur. Des amis et voisines du quartier volent alors à son secours, et la conduisent à l’hôpital de district de Deido pour les premiers soins. C’est par la suite qu’elle optera pour le centre de santé de Yassa. Aux dernières nouvelles, Alain, via des voisins qu’il appelle au téléphone, prend des nouvelles et tente un retour…