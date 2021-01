Fait divers : Quatre Camerounais meurent par noyade à Port gentil au Gabon

Ghislain Wamba, Anderson Feudjio, Nasser Ningha et un certain Vidric ne sont plus de ce monde. Les quatre Camerounais ont péri par noyade à plage du Cap Lopez de Port Gentil, la capitale économique du Gabon. Comme mobile de ce drame survenu le dimanche 3 janvier 2021, certaines sources renseignent que les victimes : « étaient probablement au mauvais endroit et c’est sûrement arrivé quand la marée se retirait. En plus, les baignades ne sont pas encore autorisées à cause du covid-19 confinement et couvre-feu obligés ».