Fait divers : un corps sans vie d’un homme retrouvé à Douala

La découverte macabre a lieu ce mercredi matin à Makèpè Missokè lieudit derrière Bocom, dans l’arrondissement de Douala 5eme. Le défunt a été découvert pendu et ligoté des pieds et des mains dans sa douche. Le jeune Éric Martial Djemen, âgé de la trentaine était introuvable depuis plusieurs jours et sa porte entrouverte. Curieux, les voisins ont cherché à comprendre sa longue absence et c’est ainsi qu’il a été retrouvé. Si les causes de son décès restent incertaines, son entourage révèle qu’il avait déjà été battu par des individus à la solde d’une compagne avec laquelle il est entré en conflit pendant les fêtes de fin d’année. Les éléments du commissariat de sécurité publique du 10è sont arrivés sur place pour les constats et une enquête est ouverte.