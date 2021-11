Faits divers : cinq personnes kidnappées

Selon un confrère de l’Actualités de l’Est, deux moto taximen transportant respectivement un et deux passagers sur leurs motos ont été pris en otage par des malfrats non identifiés entre le village Gabon et Ouanden dans la Région de l’EST. Saisi de cette affaire, le commandant de brigade de gendarmerie de Ngoura et ses éléments sont aussitôt descendus sur les lieux afin de voir plus clair. Il a par ailleurs ouvert une enquête. Pour l’heure, deux otages (passagers) sur les cinq ont déjà été libérés hors de l’arrondissement de Ngoura plus précisément à Zembe Borongo.