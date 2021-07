Faits divers : des faussaires spécialisés dans la falsification de documents arrêtés à Yaoundé

C’est suite à la circulation de plus en plus importante de documents falsifiés que la Brigade de gendarmerie de Nlongkak a mené une opération coup de poings le 26 juillet 2021, aux environs de 13 heures, derrière la Sous- Préfecture de Yaoundé 1. Selon les informations recueillies à bonnes sources, cette opération a permis d´interpeller un individu en possession de centaines de faux documents et faux timbres.

Au terme de l´exploitation de ce dernier, les pandores se sont rendus au laboratoire de production au quartier Essos, où un second suspect a été surpris en flagrant délit d’impression de faux timbres.

A l’issu de la perquisition, une imprimante, des cachets nominatifs de plusieurs autorités administratives, judiciaires, militaires et policières ainsi que des faux timbres fiscaux et actes de naissance ont été saisis par les éléments de la gendarmerie.

L’on a également appris que les recherches d’autres laboratoires de production de faux documents et l´enquête ouverte à la Brigade de Gendarmerie de Nlongkak à cet effet se poursuivent.