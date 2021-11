Faits divers : des trafiquants de Tramadol et du Viagra aux arrêts

La gendarmerie nationale fait savoir qu’aux environs de 03 heures hier, la Compagnie du Moungo Nord a interpellé, sur renseignements, un camion de marque Mercedes et ses occupants au niveau du barrage de contrôle routier de Gendarmerie à Yimo, localité de l’arrondissement de Baré Bakem, département du Moungo. Ledit camion en provenance d’un pays voisin et en direction de Douala, transportait essentiellement des produits illicites et dangereux, notamment du Tramadol et du Viagra.

Ainsi, au cours de l’interpellation, 500 cartons de Tramadol et plusieurs autres cartons de Viagra ont été découverts. Tous ces produits illicites ont été détruits sur ordre de l’Autorité Administrative et en présence des Autorités Judiciaires. Les présumés trafiquants et leur camion ont été conduits à la Compagnie de Gendarmerie du Moungo Nord.