Faits divers : le sous-préfet de Bayangam agressé à son domicile

L’autorité administrative et sa famille sont saines et sauves. Les bandits ont emporté de l’argent et plusieurs objets de valeur. D’après des sources locales, des braqueurs ont investi le domicile du sous-préfet de Bayangam, Kevin Dior Nkal, dans la nuit du dimanche à lundi, 21 février 2022, autour de minuit. C’est dans le département du Koung-Khi, région de l’Ouest Cameroun.

Selon divers sources les bandits étaient cagoulés, armés de machette. Ils étaient au nombre de 3 et à bord d’une moto. Ils ont réussi à emporter un ordinateur portable, et quatre téléphones cellulaires, après avoir contraint les propriétaires à lever les codes de verrouillage. On apprend qu’ils ont aussi réussi à avoir la somme de 140.000 francs CFA.