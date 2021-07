Faits divers : six morts dans un accident de circulation à Bafoussam

Le drame qui s’est produit mardi découle d’une collision entre un camion t un gros porteur. D’un côté un bus de 70 places étendu dans la rigole. Un peu plus loin, un camion de 10 roues blanc non immatriculé, qui a fini sa course dans un domicile. Tel est le tableau après un accident survenu vers 23h, mardi dernier au carrefour « Mbé So Mbé » à Bafoussam. Un accident, qui d’après les sources officielles a couté six vies humaines sur place et blessé une vingtaine d’autres personnes, majoritairement internées à l’hôpital régional de Bafoussam. Les habitants du domicile endommagé par le camion étaient heureusement hors de leur domicile au moment du choc.