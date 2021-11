Faits divers : un violeur mis hors d’état de nuire à Melong

La gendarmerie nationale fait savoir qu’un individu âgé de 39 ans soupçonné d’agressions sexuelles sur ses deux fillettes, respectivement âgées de 07 et 09 ans et élèves dans une école primaire de la ville, a été interpellé par la Brigade de gendarmerie de Melong.

Tout commence lorsque l’enseignant de ces deux fillettes, ayant constaté leur absence de l’école pendant une longue période, leur demande des explications. C’est alors que les enfants lui font part des pratiques sexuelles que leur fait subir leur père et géniteur. Les parents de ces deux élèves seront donc convoqués par le directeur de ladite école qui, par la même occasion, va saisir le commandant de la Brigade de gendarmerie de Melong.

Les investigations menées vont permettre de mettre la main sur le présumé violeur qui avait déjà pris la fuite. Les examens médicaux effectués sur les jeunes victimes vont montrer qu’elles ont bel et bien subi des agressions sexuelles et qu’elles avaient été infectées d’une maladie sexuellement transmissible.

Le jeudi 04 novembre 2021, le présumé violeur a été présenté au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Nkongsamba, où il devra répondre de ses actes. Les deux fillettes ont été placées sous la garde de leur grand-mère et ont été référées à un centre hospitalier où elles suivront des soins appropriés.