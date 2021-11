Faits divers : une arme volée retrouvée chez le Lamido de Yagoua

Le chef traditionnel refuse de restituer le pistolet à son légitime propriétaire. Le lamido de Yagoua-Vellé, Ahmadou Dahirou alias Bobbo, a fait main basse sur une arme volée et retrouvée entre ses mains. Depuis un peu plus d’un an, Alhadji Ousmanou a perdu son pistolet et bien d’autres effets dans son domicile à Maroua (Extrême-Nord).

Selon les informations puisées à bonne source, c’est le neveu du propriétaire, un certain Hamadou, qui aurait proposé l’arme à vendre au chef traditionnel.

D’autres sources font état de ce que ledit pistolet aurait dérobé à son légitime propriétaire, Alhadji Ousmanou, aujourd’hui d’un âge avancé (environ 90 ans) et ne sait plus à quel saint se vouer.

Selon son entourage, ce dernier aurait à ce jour, et toujours vainement, entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de récupérer son arme. Ses multiples appels vers le monarque sont restés sans suite. Non seulement ce dernier ne décroche pas, mais il ne manifeste aucune volonté à rétrocéder le pistolet automatique. Même le déplacement de Yagoua n’a pas réussi à infléchir le lamido.