A l’issue de la troisième journée des jeux de la Fédération nationale des sports scolaires qui se tiennent à Yaoundé, la région du Centre totalise 16 médailles dont 10 en or, trois en argent et trois en bronze. Elle est suivie de la région de l’Extrême-Nord avec médailles au total dont neuf en or, sept en argent et six en bronze. La région classée troisième à l’issue de cette journée est le Sud-Ouest avec huit médailles dans l’ensemble dont trois en or, trois en argent et deux en bronze.