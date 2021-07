Festival de Cannes : palme d’or pour Titane de Julia Ducournau, grand prix du cafouillage pour Spike Lee

Après avoir annoncé un peu vite la grande lauréate, Spike Lee a récompensé deux jeunes pousses remarquées de cette édition, Caleb Landry Jones et Renate Reinsve. Entre culot, euphorie des retrouvailles et après avoir su déjouer les pièges du coronavirus, le 74e Festival de Cannes aurait sans doute préféré finir autrement que sur une fausse note qui gâche la fête. Une sensation de brouillon qui enlève un peu d’éclat au triomphe attendu depuis si longtemps d’une réalisatrice à la tête de son palmarès. Dans un moment de confusion générale, qui rappelle le fameux «envelope gate» des Oscars où le trophée du meilleur film avait été attribué par erreur à La La Land, Spike Lee a d’emblée tué tout suspense en dévoilant le nom de la lauréate de la palme d’or : Julia Ducournau.

Invité par la maîtresse de cérémonie Doria Tillier à révéler le premier gagnant, le président du jury, ne comprenant pas la perche, a annoncé que le récipiendaire de la palme d’or était Titane. Sa jurée Mélanie Laurent l’a aussitôt interrompu mais le secret était éventé. L’AFP n’a pas retenu son alerte. Un premier couac annonceur d’une cérémonie très approximative. Notamment dans catégories où des prix ex aequo étaient annoncés

Malgré tout, le réalisateur afro-américain et son jury ont pu écrire une nouvelle page de l’histoire du Festival de Cannes et du 7e art en décernant la palme d’or à Julia Ducournau pour Titane. Deux décennies après Jane Campion et La leçon de Piano, la Française de 37 ans devient la seconde réalisatrice à décrocher la récompense suprême. Et en dépit du divulgachage de Monsieur le président qui s’est excusé en conférence de presse, l’heureuse élue n’a pu contenir son émotion une fois appelée sur scène.