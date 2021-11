FIFA : Lauren Etame Mayer va désormais collaborer avec Arsène Wenger

Nouveau challenge pour Lauren Etame Mayer. L’ex-star d’Arsenal travaille à nouveau pour son ancien patron Arsène Wenger après avoir accepté un poste à la FIFA indique le quotidien britannique The Sun.

Wenger, qui a dirigé l’ex-international camerounais pendant six ans en tant que patron des Gunners, est l’actuel chef du développement du football mondial de la FIFA.

Lauren, la star des Invincibles, a déclaré : “Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de prendre ce rôle. Je suis fière de rejoindre la famille de la FIFA et j’ai aussi un grand sens des responsabilités”.

Si Lauren et Wenger peuvent reproduire les succès qu’ils ont eus ensemble à Arsenal, leur partenariat avec la FIFA devrait être bénéfique pour le football mondial. Lauren a joué 242 matchs pour les Gunners de 2000 à 2007 et a remporté deux titres de Premier League avec Wenger.