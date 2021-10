Football : 15 ministres pour gérer l’argent de la CAN TotalEnergies 2021

Dans une correspondance signée le 17 septembre 2021 par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh, adressée au ministre, Secrétaire général des Services du Premier Ministre, Chef du gouvernement, Séraphin Magloire Fouda, l’on apprend que le président de la République a arrêté le budget de l’organisation de la CAN Total Energies 2021 à la somme de 13 000 310 000 FCFA. Cette enveloppe va couvrir les 19 activités arrêtées pour l’organisation de cet évènement. Chaque activité sera menée par une commission précise et les ressources dédiées seront gérées sous la responsabilité d’un ordonnateur précis.

Ainsi, la commission Douanes, Finances et assurances reçoit 780 millions de FCFA pour les primes d’assurances nécessaires. Ces fonds seront gérés par le ministre des Finances. La commission Transports et logistique obtient 1,542 milliard de FCFA, avec pour ordonnateur le ministre des Transports. La commission Communication et marketing est dotée de 275 millions de FCFA pour la communication et la promotion internationale de l’événement, sous la supervision du ministre de la Communication. La commission Billetterie va fonctionner avec une dotation de 1,5 milliard. Des ressources cogérées par le ministre des Sports et de l’Education physique (Minsep) et la Délégation générale à la sûreté nationale (Dgsn).