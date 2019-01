Le Cameroun organisera la CAN en 2021 et la Côte d’Ivoire en 2023. Le verdict est tombé ce 29 janvier au terme d’un échange entre le président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad. La Guinée quant à elle organisera la compétition en 2025.