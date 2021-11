Forum de Paris sur la paix: le président de l’événement fait le point des enjeux

Ce jeudi 11 novembre s’ouvre la quatrième édition du Forum de Paris sur la paix, une conférence internationale annuelle lancée en 2018 pour promouvoir le multilatéralisme. Covid-19 oblige, l’événement sera « hybride », c’est-à-dire organisé en partie en présentiel, mais aussi accessible par écrans interposés. Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement sont attendus, et 15 000 personnes participeront en ligne. Thème central : la réduction des « fractures mondiales ».

Le multilatéralisme se porte mal. C’est le constat dressé par le directeur du Forum de Paris sur la paix, Justin Vaïsse. Les fractures Nord-Sud et Est-Ouest, par exemple les tensions entre la Chine et les États-Unis, empêchent souvent la mise en place d’actions collectives.

Selon Justin Vaïsse, il est d’autant plus important de mettre autour d’une table représentants de gouvernements, chefs d’entreprises et acteurs de la société civile.

Parmi les thèmes abordés cette année au Forum de Paris sur la paix : la distribution et la production de vaccins anti-Covid dans les pays du Sud. « Est-ce qu’il faut un nouveau traité sur les pandémies pour éviter que se reproduise ce qu’on a vu se jouer en 2020 ? », s’interroge M. Vaïsse.