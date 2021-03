France-Affaire Karachi : Édouard Balladur relaxé, François Léotard condamné

La Cour de justice de la République a rendu son délibéré dans l’affaire du financement occulte de la campagne présidentielle d’Édouard Balladur en 1995 : l’ancien Premier ministre, 91 ans, alors rival de Jacques Chirac, est relaxé. Il était poursuivi pour complicité et recel d’abus de biens sociaux. L’accusation avait requis un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende.

De son côté, François Léotard, 78 ans, a, lui, été condamné à une peine de prison de deux ans avec sursis et à 100 000 euros d’amende, conformément aux réquisitions de l’accusation. Il est reproché à l’ancien ministre de la Défense du gouvernement Balladur d’avoir introduit l’intermédiaire Ziad Takieddine dans des négociations pour vendre des armements à l’Arabie saoudite et au Pakistan alors qu’elles avaient déjà abouti. Selon la justice, ce stratagème avait pour but de dégager des rétro commissions [plus de 100 millions d’euros, dont 1,5 aurait servi à la campagne électorale, NDLR] pour financer en partie la campagne présidentielle d’Édouard Balladur.