France : Incendie dans une usine de métallurgie à Ariège

Les accès de la ville ont été interdits à la circulation, les personnes habitant dans un rayon de 200 mètres sont invitées à ne pas sortir. Un incendie s’est déclaré vendredi matin dans un « bac d’acide » d’une usine de métallurgie proche du centre de la ville de Pamiers (Ariège) et les riverains ont été appelés à se confiner, a indiqué la préfecture.

« Les habitants résidant dans un rayon de 200 mètres autour de l’usine sont invités à se confiner par mesure de précaution. Le reste de la population est invité à ne plus se déplacer. Les accès de Pamiers sont interdits à la circulation pour ne pas gêner l’action des services de secours », a tweeté la préfecture.

Des policiers circulent dans les rues avec des haut-parleurs en disant aux gens de fermer les fenêtres de leur voiture, de leur appartement et de ne pas sortir à cause d’un risque de toxicité, a constaté une correspondante de l’Agence France-Presse. « Aucune mesure d’évacuation de la ville n’est à cette heure envisagée. Le Sdis de l’Ariège a engagé tous les moyens disponibles sur le site », précise la préfecture.

L’incendie s’est déclaré vendredi vers 6 h 30, dans un bac d’acide situé dans un bâtiment de 400 m² au sein de cette usine de métallurgie de pointe, sous-traitant d’Airbus, et plus gros employeur privé d’Ariège. « Le feu s’est propagé rapidement à tout le bâtiment. Le personnel a été immédiatement évacué. Aucun blessé n’est à déplorer », dit la préfecture. « J’ai vu depuis ma fenêtre que les gamins qui jouaient dans la cour de récréation ont été rapidement ramenés en classe », a témoigné une habitante dont l’appartement est situé à 200 mètres de l’usine