France: la justice confirme l’interdiction de la manifestation pro-palestinienne à Paris

La justice française a confirmé vendredi 14 mai l’interdiction d’une manifestation en soutien au peuple palestinien, rejetant le recours formé par les avocats de l’Association des Palestiniens en Île-de-France. Les organisateurs de la manifestation ont cependant maintenu leur appel à manifester, refusant de « taire (leur) solidarité avec les Palestiniens », ont-ils annoncé dans un communiqué vendredi soir.

« La France est le seul pays démocratique à interdire ces manifestations », ont réagi auprès de l’AFP les avocats Me Sefen Guez Guez, Me Dominique Cochain et Me Ouadie Elhamamouchi, en annonçant faire « appel devant le Conseil d’État de ce rejet ».

Les organisateurs de la manifestation, prévue samedi à Paris, mais interdite à la demande du gouvernement français, avait déposé un recours en justice pour contester cette décision qu’ils jugent injuste et abusive et qui suscite un vif débat politique en France.

Ils dénoncent une atteinte à la liberté d’expression « totalement disproportionnée » et déplorent aussi le caractère « politique » de cette décision « prise à la demande du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin »