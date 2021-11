France : un ex-médecin de la police a été condamné à 18 mois avec sursis pour agressions sexuelles

Un ex-médecin poursuivi pour agressions sexuelles sur 17 jeunes recrues de la police nationale entre 2016 et 2018 lors de visites médicales dans le Grand Est, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal judiciaire de Metz.

L’ancien médecin de la police du Grand Est a également été condamné mardi à verser de 1500 à 2000 euros de dommages et intérêts à 16 des 17 parties civiles ainsi qu’à cinq d’inéligibilité et sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (Fijais), a précisé le tribunal.

L’avocat de trois des plaignants, Me Bruno Zillig, a salué un jugement «tout à fait satisfaisant» car il «reconnaît la culpabilité» de Christian Frey. «C’est un véritable soulagement» pour ses clients, a-t-il ajouté, soulignant que le tribunal avait «pris le temps d’examiner le dossier» lors d’une longue audience le 19 octobre.

Christian Frey, 65 ans, avait déjà été condamné en 2019 à Reims à un an de prison avec sursis et une interdiction définitive d’exercer pour avoir agressé sexuellement neuf élèves d’une école de police, sept femmes et deux hommes, pour des faits remontant à juin 2018.