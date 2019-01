Gabon : les interrogatoires des mutins du putsch manqué ont commencé

Tout rentre progressivement dans l’ordre au Gabon après la tentative de coup d’Etat de ce lundi. Les mutins qui avaient pris le contrôle de la radio nationale à l’aube ont été interpellés. Huit sont pour l’heure aux arrêts et deux ont été tués. Aucune information, en revanche, sur le nombre de civils interpellés après avoir tenté de manifester leur soutien aux putschistes. La coupure d’Internet qui était jusque-là le point noir de la situation dans le pays est désormais terminée. Le réseau a été rétabli à midi ce 08 janvier. Les réseaux sociaux marchent, la circulation est normale, les bouchons sont de retour à certains endroits de la capitale. Les écoles, collèges et lycées ont rouvert. Cependant, beaucoup d’élèves et d’enseignants n’y sont pas allés. Les commerces et les administrations publiques sont également ouverts.