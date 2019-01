Gabon : un élève tabasse son professeur et lui brise deux membres

Le 15 janvier dernier, un élève de 18 ans en classe de 3ème au Lycée de Diba-Diba a bastonné son professeur au point de lui briser un pied et un bras. La dispute entre l’élève God Ibiatsi et son professeur d’art dramatique Ondo Ondo a débuté en classe. Les élèves interrogés sont restés évasifs sur les causes. L’élève en colère a promis une bastonnade en règle à son professeur à la sortie de l’établissement. Ce qu’il a fait lorsque l’enseignant se trouvait dans un coin à l’abri des regards, proche des mangroves et d’un bras de mer. Le conseil d’établissement s’est réuni en urgence pour statuer sur le cas de l’élève et il a immédiatement été exclu de l’établissement.