GCE Board: désormais 11 membres au Conseil d’administration

Un décret du président de la République du 5 mars 2019 modifie et complète l’ordonnance organisant le General Certificate of Education (GCE) Board. Notamment les articles 3, 8 et 28. L’article 8 précise que les membres du Conseil d’administration passent de 7 à 11 membres.

Désormais, des représentants de l’Association des parents d’élèves et des enseignants (Apee), des collèges privés et le Vice-chancellor de l’Université de Buea, entre autres, siègent au Conseil. L’innovation sur l’article 3 concerne l’entrée en scène d’un nouvel examen: Advanced Professional Certificate. Le GCE Board est l’organe chargé de l’organisation des examens du sous système éducatif anglophone.