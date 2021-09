Génocide des Tutsi : un ex-gendarme rwandais renvoyé aux assises à Paris

Un ancien gendarme rwandais soupçonné d’avoir participé aux massacres de civils tutsi lors du génocide au Rwanda a été renvoyé devant une cour d’assises à Paris, a appris jeudi l’AFP auprès du parquet national antiterroriste (Pnat). Deux juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris ont ordonné lundi un procès pour «génocide, crimes contre l’humanité et participation à un groupement formé en vue de la préparation de ces crimes» à l’encontre de Philippe Hategekimana, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Manier, a précis le Pnat, qui traite aussi des crimes contre l’humanité.

Cet ancien adjudant-chef à la gendarmerie de Nyanza, dans la préfecture de Butare (sud), est ainsi le 8e accusé renvoyé aux assises en France pour des crimes commis au cours de ce génocide, qui a fait plus de 800.000 morts selon l’ONU, essentiellement des Tutsi exterminés entre avril et juillet 1994. «La procédure suit son cours», a déclaré à l’AFP Me Emmanuel Altit, qui le défend aux côtés de Me Alexis Guedj et Me Fabio Lhote. «Nous allons attentivement analyser l’ordonnance de mise en accusation et déposer tous les recours nécessaires».