Grande marche du Mrc : Maurice Kamto accueilli à Douala par une foule

Le Pr Maurice Kamto accueilli comme un héro par la foule à Douala. Il a à sa suite, Penda Ekoka et Albert Dzongang. Maurice Kamto conduit actuellement une grande foule dans une manifestation pacifique à Ndokotti. La sécurité a été renforcée dans la zone. « C’est le moment ou jamais … », a-t-il déclaré à la foule réunie pour participer à la marche. Plusieurs partisans du Mrc sont à l’hôpital et des dizaines d’autres ont été arrêtés. Le porte parole du Mrc, Bibou Nissack, a également été violenté et hospitalisé