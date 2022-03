Guerre en Ukraine: la centrale de Tchernobyl complètement coupée du réseau électrique

L’alimentation électrique de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de ses équipements de sécurité est depuis «complètement» coupée en raison d’actions militaires russes, a annoncé ce mercredi l’opérateur ukrainien Ukrenergo. Les systèmes permettant de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl en Ukraine ont par ailleurs cessé de transmettre des données à l’AEIA mardi soir. Le site nucléaire est sous contrôle russe depuis le 24 février.

Ce mercredi après-midi, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est voulue rassurante : cette coupure n’a «pas d’impact majeur sur la sécurité» de Tchernobyl. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la pire catastrophe nucléaire de l’histoire, en 1986, «la charge thermique de la piscine d’entreposage du combustible usé et le volume de l’eau de refroidissement sont suffisants pour assurer une évacuation efficace de chaleur sans électricité», explique ainsi l’AIEA sur Twitter.

Plus de 200 techniciens et gardes sont bloqués sur le site depuis la prise de contrôle russe, et viennent de travailler treize jours d’affilée sous surveillance russe. L’organisme de gestion de la centrale ukrainienne a demandé à la Russie de les autoriser à effectuer des rotations, et à l’AIEA d’appuyer cette demande à l’international. Le repos et les horaires fixes étant essentiels à la sécurité du site, il est nécessaire de doter l’installation d’un système de roulement efficace. Le gestionnaire nucléaire ukrainien a ajouté que le personnel avait accès à de la nourriture et à de l’eau, ainsi qu’à des médicaments dans une moindre mesure, mais que la situation se détériorait.