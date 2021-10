Guinée : pourquoi la composition du gouvernement s’éternise-t-elle?

En Guinée, la composition du gouvernement de transition se poursuit. Mardi soir 26 octobre, quatre nouveaux noms ont été annoncés. Onze ministres ont été désignés pour le moment sur une équipe qui doit en compter au total 25. Cela fait maintenant plus de sept semaines que la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya a renversé Alpha Condé et trois semaines que le Premier ministre Mohamed Beavogui a été désigné.

Mardi 26 octobre au soir, quatre nouveaux noms ont été annoncés par la junte. Diaka Sidibé, précédemment directrice général de l’Institut supérieur des Mines et de la Géologie de Boké devient ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Yaya Sow, précédemment juge consulaire au Tribunal de Commerce de Conakry est nommé ministre des Infrastructures et des Transports. Aicha Nanette Conté, est nommée ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables. Et pour finir, le portefeuille de l’Information et de la Communication revient à Rose Pola Pricemou.

Ces quatre personnalités occupent des fonctions ministérielles pour la première fois. Elles rejoignent ainsi les sept ministres déjà nommés. Dans le même temps, la junte a annoncé que le gouvernement de transition serait composé au total de 25 ministres.

La composition progresse donc mais prend un certain temps. Les militaires du CNRD et le Premier ministre Mohamed Beavogui sont face à une équation compliquée. Le colonel Mamadi Doumbouya a promis aux Guinéens une transition sans recyclage. Il faut donc trouver des profils compétents sans affiliation au régime précédent.