Gwendoline Abunaw, DG de EcoBank Cameroun, nommée Directrice générale du Cluster Ecobank Cemac

Gwendoline Abunaw, Directrice générale de EcoBank Cameroun, est la nouvelle directrice générale du Cluster Ecobank Cemac (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, RCA, Tchad et São Tomé), a appris EcoMatin. D’après le communiqué rendu public par l’institution bancaire, elle sera chargée de superviser l’ensemble des activités commerciales au sein du Cluster Cemac et continuera par la même occasion de rapporter au directeur Exécutif de la Région CESA (Afrique centrale, orientale et australe).

Sa longue expérience managériale partant de la relation client à la réglementation et aux risques, ayant occupé différentes fonctions dans diverses institutions du secteur financier sera certaine un atout pour cette dernière à ce poste. Depuis son arrivée au sein de la banque panafricaine, Gwendoline Abunaw n’a cessé de gravir les échelons.

Titulaire d’une licence en sciences économiques, Banque et Finance, de l’Université de Buea au Cameroun et d’un MBA en Finance de la London Metropolitan University, elle rejoint Ecobank Cameroun en 2011 en tant que directrice de la Banque d’Entreprise et a ensuite été promue en 2014 à la tête du segment Banque d’Entreprises et d’Investissement pour le cluster Cemac. En 2015, elle sera nommée directrice générale adjointe de Ecobank Cameroun tout en gardant ses autres anciennes fonctions. C’est alors en 2017, qu’elle sera portée à la tête de Ecobank Cameroun.