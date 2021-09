Hongkong : des élus prêtent serment de loyauté, des centaines ont préféré démissionner

Plusieurs dizaines d’élus locaux d’Hongkong ont prêté un nouveau serment de loyauté vendredi, après que plus de la moitié de leurs collègues ont démissionné en signe de protestation, les autorités tentant de purger les éléments «non patriotiques». Lors d’une cérémonie à huis clos, 24 premiers conseillers ont prêté serment, selon le gouvernement.

«Si nous avons des doutes sur la prestation de serment de certains conseillers et que nous ne pouvons pas faire totalement confiance à leur loyauté et à leur allégeance, nous leur donnerons la possibilité de s’expliquer…. Si leurs serments ne sont pas valides, ils seront disqualifiés», a déclaré le chef de l’exécutif Carrie Lam en début de semaine.

Des cérémonies de prestation de serment similaires ont été organisées pour d’autres secteurs, notamment pour les fonctionnaires, les responsables gouvernementaux et les parlementaires.

Quelque 180 conseillers de district devraient sacrifier à l’exercice dans les semaines à venir et ceux qui refuseront de se présenter perdront leur siège. La majorité des conseillers de district élus ont préféré démissionner plutôt que de se soumettre à ce processus de vérification. Jusqu’à présent, ils sont 260, soit plus de la moitié des 452 membres élus, à avoir renoncé à leur mandat.

La prestation de serment est «devenue l’outil du régime pour vous tenir en laisse», a déclaré Debbie Chan, ancienne conseillère de district, qui a démissionné en juillet. «Ils veulent éliminer le camp pro démocratie à Hongkong».