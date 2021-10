Hospitalisé pour une infection, l’ex-président américain Bill Clinton «se rétablit»

L’ancien président démocrate a été admis au Centre médical Irvine de l’Université de Californie «pour une infection non liée au Covid», précise son porte-parole.

Depuis deux jours, Bill Clinton, 75 ans, séjourne dans un hôpital californien afin de soigner une infection. Jeudi soir, son état était stable et l’ancien président et mari de l’ex-candidate à la présidentielle Hillary Clinton allait bien, selon son porte-parole Angel Ureña. «Mardi soir, le président Clinton a été admis au centre médical UCI pour être soigné pour une infection non liée au Covid. Il se rétablit, il est de bonne humeur et est incroyablement reconnaissant envers les médecins, les infirmières et le personnel qui lui ont prodigué d’excellents soins», a dit Angel Ureña dans un communiqué sur Twitter.

Le porte-parole a également publié un communiqué des médecins de l’ex-président des Etats-Unis (1993 à 2001), qui précisent que ce dernier a été hospitalisé «pour être suivi de près» et qu’il a reçu des antibiotiques par intraveineuse. «Il reste à l’hôpital pour un suivi constant», ont-ils ajouté, évoquant une infection du sang.