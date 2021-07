Huawei va investir 150 millions de dollars au profit de 3 millions de talents d’Afrique et d’ailleurs

Le programme mondial Seeds for Future entre dans une nouvelle phase quinquennale avec une puissance financière de 150 millions de dollars. Avec un tel investissement, Huawei entend développer 3 millions de jeunes talents supplémentaires. Ce, en leur fournissant une formation dispensée par des experts mondiaux des TIC.

« Aujourd’hui, nous annonçons le programme Seeds for the Future 2.0 de Huawei. Dans le cadre de notre engagement à développer continuellement les talents, nous investirons 150 millions de dollars américains dans ce programme au cours des cinq prochaines années et aiderons les étudiants et les jeunes à améliorer leurs compétences numériques. Ce programme devrait profiter à 3 millions de personnes supplémentaires », a déclaré le président de Huawei, Liang Hua.

En Afrique, le programme Seeds for the Future a été lancé en 2014. Depuis lors, 2 000 étudiants originaires de 25 pays en ont bénéficié. Les enseignements les ont aidés à développer les compétences et l’état d’esprit nécessaires pour être compétitifs sur leurs lieux de travail du futur.