Inde : 44 morts lors d’un glissement de terrain, des dizaines de disparus

Au moins 44 personnes ont péri dans l’ouest de l’Inde dans des glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson, et des dizaines d’autres sont portées disparues, a annoncé vendredi 23 juillet un responsable local.

Trois glissements de terrain se sont produits jeudi dans le district de Raigad, dans l’État de Maharashtra, dont la capitale est Bombay, selon ce responsable. «Quarante-deux personnes sont mortes dans des glissements de terrain dans le district de Raigad et 38 personnes sont toujours portées disparues», a déclaré à l’AFP Anirudha Ashtaputre, porte-parole du gouvernement de l’État.

«Il y a eu six autres glissements de terrain dans le district de Satara, où deux personnes sont mortes», a-t-il ajouté. Jusqu’à 15 autres personnes sont également portées disparues ailleurs dans l’État.

La marine et l’armée de l’air sont intervenues pour venir en aide à des milliers de personnes affectées par des inondations. Mais les opérations de secours sont compliquées notamment par des glissements de terrain qui ont coupé plusieurs routes, en particulier l’autoroute entre Bombay et Goa.

Plus de 24 heures d’intenses précipitations ininterrompues ont fait sortir de son lit le fleuve Vashishti. Des quartiers de la localité de Chiplun, à 250 km de Bombay, étaient noyés sous 3,5 mètres d’eau.