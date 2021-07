Inde : le bilan des victimes de la mousson s’alourdit à 124 morts

Les pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain, des inondations et des éboulements d’édifices. Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson en Inde s’est alourdi à 124 morts dimanche 25 juillet, selon les autorités, les sauveteurs recherchant toujours des dizaines de disparus. La côte ouest du pays est inondée par des pluies torrentielles depuis jeudi, et les services météorologiques indiens ont mis en garde contre de nouvelles averses au cours des prochains jours.

La marine et l’armée de l’air sont intervenues pour venir en aide aux milliers de personnes affectées par des inondations. Mais les opérations de secours sont compliquées par les éboulements qui ont coupé plusieurs routes, en particulier l’autoroute entre Bombay et Goa. Plus de 24 heures d’intenses précipitations ininterrompues ont fait sortir de son lit le fleuve Vashishti. Des quartiers de la localité de Chiplun, à 250 km de Bombay, étaient noyés sous 3,5 mètres d’eau.