Italie : la loi sur l’homophobie bloquée par le Sénat

Le Sénat italien a bloqué mercredi un projet de loi controversé contre l’homophobie, auquel les partis de droite et le Vatican s’étaient farouchement opposés. La loi «Zan», du nom du député Alessandro Zan du Parti démocrate (PD, centre-gauche) visait à punir les actes de discrimination et d’incitation à la violence à l’encontre des gays, des lesbiennes, des transgenres et des personnes handicapées.

Mais lors d’un vote secret à l’appel des partis d’extrême droite de la Ligue et de Fratelli d’Italia (FDI), la Chambre haute a empêché par 154 voix contre 131 son adoption définitive par le Parlement, la chambre des députés l’ayant adopté en novembre dernier. Ce projet de loi, dans une nouvelle mouture, ne pourra pas être présenté au Sénat avant six mois, selon les règles parlementaires italiennes. Le blocage de ce projet est «une page noire pour la démocratie et les droits. Le Sénat a décidé de rester loin des exigences réelles» du pays, a réagi Alessandro Zan.