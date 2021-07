JO de Tokyo : deux judokas déclarent forfait plutôt que d’affronter un adversaire israélien

Des forfaits sportifs, et politiques. Les responsables olympiques des Jeux de Tokyo ont annoncé lundi que le judoka soudanais Mohamed Abdalrasool (469e mondial) ne s’était pas présenté lundi pour le tournoi olympique des -73 kg pour ne pas avoir à affronter un adversaire israélien, Tohar Butbul (7e), figurant dans la même partie de tableau. L’Algérien Fethi Nourine, versé lui aussi dans la même partie de tableau, avait annoncé dès samedi qu’il n’en serait pas.

Aucun commentaire n’a pour l’instant été formulé, ni par la Fédération internationale de judo, ni par les organisateurs, ni par les instances soudanaises. «Nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela», a expliqué Fethi Nourine à la télévision algérienne. Le sportif s’était déjà retiré des Mondiaux 2019 de Tokyo, pour la même raison. Le judoka, ainsi que son entraîneur, ont été suspendus samedi par la Fédération internationale de judo et son accréditation lui a été retirée. Pour la Fédération internationale de judo, la décision du judoka algérien est «en totale opposition avec la philosophie» de l’instance, qui prône «une politique stricte de non-discrimination et promeut la solidarité comme principe fondamental.»

En janvier dernier, le Soudan a signé avec les Etats-Unis les «accords d’Abraham», qui ouvrent la voie à la normalisation entre ce pays de la Corne de l’Afrique et Israël. Un rapprochement acté sous l’égide de l’administration Trump, qui, en contrepartie de la main tendue acceptée par le Soudan, a retiré ce pays africain de la liste des Etats soutenant le terrorisme, sur laquelle il avait été placé en 1993. Cet accord n’a toutefois pas fait l’unanimité, provoquant des manifestations hostiles durant lesquelles des drapeaux israéliens ont été brûlés devant le siège du gouvernement soudanais, à Khartoum.