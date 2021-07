JO de Tokyo : le Tunisien Hafnaoui champion olympique à 18 ans

Nouveau venu en grand championnat et 8e qualifié de la finale, Hafnaoui a remporté le 400 m nage libre en 3 min 43 sec 36, coiffant dans la dernière longueur l’Australien Jack McLoughlin (3:43.52) et l’Américain Kieran Smith (3:43.94). A seulement 18 ans, le Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a fait sensation dimanche en devenant le deuxième champion olympique de natation de l’histoire de son pays après le sacre d’Oussama Mellouli sur 1.500 m lors des Jeux de Pékin en 2008.

« Fier et heureux »

« Je suis très fier, très heureux, j’ai pensé à mes parents, à-t-il indiqué au sortir du bassin. « J’étais venu ici pour gagner une médaille sur 400 m et 800 m. Juste une médaille, n’importe laquelle. Je n’avais pas imaginé remporter l’or, surtout que j’étais au couloir 8. Dans la deuxième partie de la course, je me suis senti mieux, et ça a été une belle bataille à la fin. C’est tellement incroyable, je ne m’attendais pas à ça, je suis tellement content », a-t-il également confié cité par l’AFP.