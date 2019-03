Journée internationale de la femme: les activités préparatoires s’achèvent ce 07 mars

– La ministre des Postes et Télécommunications Minette Libom Li Likeng visite ce matin, les installations des figures féminines marquantes de l’économie numérique dans la ville de Yaoundé. «Women in test» est le nom de baptême de cette visite.

– Le ministre de l’Education de base, Laurent Serge Etoundi Ngoa lance le programme d’assistance technique au profit des femmes dans les domaines de la couture et de la broderie. On annonce une remise de machines à coudre et à broder à certaines femmes.

-Les dames du ministère des Travaux publics participent à une conférence sous le thème: «Femme, métiers du génie civile, les opportunités à saisir». C’est dans la salle de conférence de leur département ministériel.

-La ministre Madeleine Tchuente de la Recherche scientifique et de l’Innovation, visite à l’esplanade de l’Institut de recherche agricole pour le développement, la foire exposition et promotion des semences de base et de pré-base. C’est une activité organisée par les dames de ce département ministériel.

L’Institut français de Yaoundé convie les femmes à deux conférences débats à partir de 14h sur les droits des femmes et les stratégies pour leur autonomisation.