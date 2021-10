La Banque mondiale octroie un crédit 56 milliards de F au Cameroun

L’Association internationale de développement (IDA), le guichet concessionnel du groupe de la Banque mondiale, a accordé un crédit de 100 millions de dollars soit 56,692 milliards de FCFA pour soutenir les efforts déployés par le Cameroun en faveur de l’inclusion numérique et de l’utilisation de solutions innovantes dans le secteur agricole. La décision a été approuvée le 28 septembre 2021 par le conseil d’administration de la Banque mondiale à Washington.

Selon le communiqué publié par le bureau de la Banque à Yaoundé parvenu à notre rédaction, ce financement est destiné au Projet d’accélération de la transformation numérique du Cameroun. Ce projet vise à accompagner la mise en place d’un environnement stratégique, politique et réglementaire plus propice à l’émergence d’une économie numérique dynamique, sûre et inclusive ; réduire les fractures numériques géographiques et sociales dont souffrent les zones rurales ; et faciliter la mise en œuvre de solutions fondées sur les données pour stimuler l’innovation dans le secteur agricole.