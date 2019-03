La Caf suspend l’arbitre camerounais Antoine Effa Essouma

La Caf a annoncé mardi dernier la suspension de l’arbitre Camerounais Antoine Max Depadoux Effa Essouma pour un an. Le communiqué de la Caf indique : « Suite aux faiblesses notoires d’arbitrage et de mauvaises performances constatées lors du match de la 4ème journée de la Coupe de la Confédération de la Caf Total, joué le 03 mars 2019 entre la Renaissance sportive de Berkane et le Raja Club Athletic, et qui ont eu un impact sur le résultat final du match, la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, a décidé de suspendre pour une période d’un an, l’arbitre Antoine Max Depadoux Effa Essouma».