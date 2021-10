La carrière de Salah sera enseignée dans les écoles égyptiennes

Véritable icône dans son pays, Mohamed Salah transcende tous les week-ends les habitants du territoire des Pharaons. Par ses performances sur le rectangle vert et sa personnalité, la légende de Liverpool avait même récolté près d’un million des suffrages lors des élections présidentielles en 2018. Plus encore, The Egyptian King, comme le surnomment les fans des Reds, verra sa carrière très prochainement dans les manuels de toutes les écoles du pays.

« C’est un héros et un modèle de par son soutien moral et matériel à ses compatriotes. » Si Nawal Shalaby, la responsable des programmes scolaires en Égypte, ne tarit pas d’éloges au sujet de Mohamed Salah en ce début de semaine au micro du média local Masrawy, c’est parce qu’elle vient de confirmer que le parcours de la star de Liverpool allait être étudié en cours d’anglais. Au regard de la carrière de Salah, l’objectif est d’inciter les élèves à réaliser de grandes choses. Les primaires et les secondaires sont les seuls concernés par cette réforme pour le moment.