La Chine annonce avoir évacué un premier groupe de ses ressortissants du Soudan

La Chine a annoncé lundi avoir évacué un premier groupe de ses ressortissants du Soudan, où plusieurs jours de combats pour le pouvoir entre armée et paramilitaires ont déjà fait des centaines de morts. Avant le début du conflit le 15 avril, quelque 1.500 citoyens chinois étaient présents dans le pays d’Afrique du Nord-Est, situé au sud de l’Egypte, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine est le premier partenaire commercial du Soudan et plus de 130 entreprises chinoises y investissent et y exercent leurs activités, selon le site internet du ministère chinois des Affaires étrangères (AFP).