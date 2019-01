La conférence annuelle du ministère des Forêts et de la Faune se tient jeudi prochain

La conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Forêts et de la Faune se tient le 16 janvier prochain sous le thème : “Gestion locale des ressources forestières et fauniques : bilan et perspectives”. Cette assise sera suivie jeudi de la présentation des voeux de nouvel an 2019 au ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doret Ndongo.